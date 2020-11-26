(السوداني) تنشر تفاصيل تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي

الخرطوم: تاسيتي نيوز

الأطراف الموقّعون على اتّفاقية السلام، توافقت على عضوية ونسب مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي سيضم“21” عضوًا.

إنّ الاتّفاق تمّ على أن العضوية ”5” من المكوّن العسكري، “5” من الجبهة الثورية و“10” من قِوى الحُرية والتغيير، ورئيس الوزراء.

وتضم عضوية المجلس من قِوى الحُرية والتغيير، فضل الله برمة ناصر، على الريح السنهوري، عمر يوسف الدقير، بابكر فيصل، يوسف محمد زين، كمال بولاد، جمال إدريس، طه عثمان، محمد ناجي الأصم، حيدر الصافي

.وفي المقابل تضم سكرتارية المجلس“4” أعضاء من قِوى الحُرية والتغيير وهم خالد سلك، معتز صالح، وممثل من ممثل تجمع القوى المدنية، وممثل تيار الوسط.

وانسحب ممثل تيار الوسط من الاجتماع نصر الدين أحمد، اذ طالب بمقعد في المجلس، رافضا مقعد السكرتارية، وحدد انه سيرسل رأي كتلته كتابة للمجلس.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية، باسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2020”.وينشأ ضمن التعديلات مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية.