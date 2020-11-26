مصرع وإصابة أكثر من (45) شخصاً في حادث مروري بغرب كردفان

الخرطوم: السوداني

لقي (9) أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين، إثر حادث مروري بين بص سياحي وعربة لوري ليل أمس “الثلاثاء” بالقرب من مدينة أبوزبد بغرب كردفان.

وافاد المدير الطبي لمستشفى ابوزبد د. الأمين عبد الله بحسب (سونا) أمس، أن الحادث أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من خمسة وأربعين شخصاً، وقال أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية الكاملة وجميعهم حالتهم مستقرة، وأشار إلى تحويل (6) من المصابين لمستشفى الابيض بولاية شمال كردفان.

وقام والي ولاية غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح، يرافقه أعضاء لجنة الأمن والأمين العام للحكومة، بزيارة لموقع الحادث، وأعرب عن أسفه للحادث، وترحم على المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما اطمأن على أحوال المصابين بمستشفى مدينة ابوزبد، وشدد الوالي على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين .

وحسب (سونا)، فأن الحادث وقع نتيجة تصادم بصٍ سياحيٍ يحمل موظفين من شركات البترول وعربة تحمل باعة متجولين يتبعون لمدينة ابوزبد.