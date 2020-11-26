وصول (9)ملايين جالون من الوقود للشتوي بالنيل الأبيض

النيل الأبيض : سوسن محمد عثمان

تلقت ولاية النيل الأبيض أكثر من (9) ملايين جالون جازولين من الوقود المخصص للموسم الزراعي الشتوي من احتياجات الولاية لزراعة محصول القمح بنسبة عجز 13 ٪ عن احتياج الولاية البالغ (11) مليون جالون

وقال والي النيل الأبيض إسماعيل وراق في اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي بالولاية أنه تمت زراعة أكثر من (35) ألف فدان من القمح حتى الآن بالمشاريع الزراعية المختلفة بنسبة 25٪ من المساحة المستهدفة لزراعة القمح بالولاية هذا الموسم.

وأكد أن البنك الزراعي بالولاية استطاع توفر تمويل بأكثر من (38) مليار جنيه للمشاريع الزراعية المختلفة رغم المعوقات التي واجهت عددا من المشاريع المتعثرة وتعمل اللجنة على توفيق أوضاعها للحاق بمواقيت زراعة القمح لضمان نجاح الزراعة في جميع المساحات المستهدفة.

وأكدت مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية السمحة أحمد عبدالكريم أن الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ الخطة التأشيرية للموسم الشتوي والتي تشمل مساحة (130) ألف فدان و تستهدف الوزارة مساحة (100) ألف فدان لزراعة القمح بزيادة (20) ألف فدان عن العام السابق و(30) ألف فدان لزراعة الخضروات والأعلاف وبعض المحاصيل الشتوية الأخرى.

وأكدت إيفاء البنك الزراعي بالتمويل اللازم سواء كان عبر الشركات أو الأفراد وتوقعت اكتمال عمليات زراعة المساحة المستهدفة خلال هذا الأسبوع بعد اكتمال عمليات التمويل وتوفير المدخلات الزراعية والوقود للموسم الشتوي.