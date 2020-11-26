مسؤولو النقل: النفط وراء تفاقم أزمة المواصلات

الخرطوم : عبيــر

يشهد قطاع المواصلات ندرة وفوضى في التعرفة ويرى خبراء في المجال بأن المشكلة تكمن في ندرة وأزمة الوقود ما تسبب في تكدس المركبات بمحطات التزود .

وقال الامين العام لغرفة النقل الشاذلي الضواها لـ(السودااني) ان وزارة النفط لم توفر وقودا ما ادى الى عدم التوصل الى وضع تعرفة رسمية ، وحمل الوزارة مسؤولية الازمة الراهنة لعدم توفيرها المشتقات البترولية وعدم التوصل لحلول جذرية للتعرفة.

وأشارالمدير العام لشركة المواصلات العامة محمد ضياء الدين إلى أن تعرفة البصات ذات الخطوط الطويلة (50) جنيها، مضيفاً أن عدد البصات العاملة بالخرطوم (200) بص على مستوى المحليات السبع.

ورهن رئيس غرفة النقل العام السابق عبداللطيف سيد أحمد حل مشكلة المواصلات بوفرة الوقود، ونفى إمكانية فرض أي جهة التعرفة لاصحاب المركبات في ظل انعدام الوقود وارتفاع أسعار الاسبيرات .