استمرار تغذية الصرافات الآلية بمبالغ كبيرة

الخرطوم : عبيــر جعفر

افاد بعض موظفي المصارف بوسط الخرطوم (السوداني ) باستمرار تغذية الصرافات الآلية بصورة يومية دون انقطاع .

وقال موظف ببنك النيل الازرق المشرق لـ( السوداني) إن السيولة بالبنوك والصرافات الآلية متوفرة حيث يتم صرف أي مبلع من داخل البنك أما الصراف الآلي (2) ألف جنيه.

وتابع : موقف السيولة بالبنوك مطمئن بدليل انجلاء الصفوف التي شهدتها الصرافات الآلية خلال الفترة الماضية ، كاشفا عن تغذية الصرافات والبنوك بمبالغ كبيرة ، وأوضح بأن السحب من داخل البنك يتم بالاشتراطات الصحية لمجابهة كورونا وبتسجيل عدد معين لاجراء العملية الحسابية والزام العملاء بارتداء الكمامات.

وشاهدت (السوداني) عملاء بنك الخرطوم بشارع القصر والجمهورية يرتدون الكمامات ويدخل عدد معين منهم بعد التسجيل عبر حرس بوابة البنك .