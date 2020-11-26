تدشين حصاد فول الصويا بالجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

تدشن الشركة الزراعية الإفريقية يوم السبت المقبل حصاد فول الصويا بمشروع الجزيرة.

وحقق محصول فول الصويا إنتاجاً عالياً في عمليات الحصاد بالمشروع تراوح مابين 10 ـ 15 جوال للفدان.

وأكد المدير الزراعي لمشروع الجزيرة عثمان السماني استلام كميات كبيرة من المحصول في موسمه الثاني، لافتا للإقبال الكبير من المزراعين على زراعته، مؤكداً رعاية مشروع الجزيرة للمحصول .

وأشاد السماني بتجربة الزراعة التعاقدية بين المزارعين والشركة الزراعية الإفريقية، وقال إنها ساهمت في زيادة الإنتاج .

وكشف مدير القطاع الأوسط للشركة الزراعية الإفريقية د. العوض الحاج وقيع الله عن تدشين عمليات الحصاد يوم السبت المقبل وتكريم كبار المنتجين ، مشيدا بتعاون الشركاء في مشروع الجزيرة والبحوث الزراعية

وأشار في تصريح لـ (السوداني) لزراعة مساحة (5,998) ، 5 آلاف و 998 فدان لهذا الموسم بفول الصويا، وقال إن الشركة الإفريقية ساهمت بزراعة 80% منه، مؤكدا فوائد زراعة المحصول في الدورة الزراعية، وقال إنها تساعد في عمليات التحضير.