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الهيئة العربية: (66) % من الاستثمارات موزعة على دول عدة منها السودان

الاقتصاد
By alsudani 0

الخرطوم : ابتهاج متوكل
شاركت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، في تقرير مجموعة قمة العشرين بالسعودية مؤخرا ، بعرض رؤية الهيئة لتعزيز الامن الغذائي لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية ، عبر الاستثمار الزراعي في الدول العربية،
وافاد التقرير، ان هناك 21 دولة عربية تساهم في رأسمال الهيئة البالغ 1.1 مليار دولار أمريكي ، وقيمة أصول إجمالية 1.3 مليار دولار أمريكي. واوضح إمتلاكها ً 53 شركة تتركز أنشطتها في قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 50٪ ، و 23٪ في قطاع الإنتاج الحيواني ، و 23٪ في قطاع الإنتاج النباتي ، و 4٪ في قطاع الخدمات الزراعية ، وتتوزع استثمارات الهيئة في عدد من الدول ابرزها السودان 66٪ من إجمالي استثمارات الهيئة.

alsudani
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