تستعد لتدشين عدد من الاعمال النجمة سهير المادح تفاجئ جمورها بلونية جديدة !!

تستعد المطربة الشابة سهير المادح لتدشين عدداً من الاعمال الجديد خلال الايام القادمة بايقاع الربابة ، وستكون مفاجأة النجمة الشابة لجمهورها ومتابعيها اللونية الجديدة التي ستكون عاملاً مشتركا في كل الاعمال القادمة.

ايقاع الربابة سيكون حاضرا من خلال من خلال اغنيتي (اريدك ريد) و(جدي الريل) من كلمات والحان سيد المادح ، واغنية (ابكن ياعيون) من كلمات والحان بخيت ود الجبل بالاضافة الى اغنية ( الضهري سحابو رزم ) كلمات والحان عبد الرازق الدويحي.

وقالت الفنانة الشابة ان هنالك عملاً يجمعها مع الشاعر والملحن الشاب امجد أمين سيكون مفاجأة الموسم ، مشيرة الى ان كل تلك الاعمال سترى النور قريبا وهي الأن في في طور البروفات والتسجيل بالاستوديو.