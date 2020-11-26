السفارة المصرية تحتسب الإمام الصادق المهدي

تنعي السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم بمزيد من الحزن والأسى المغفور بإذن الله السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد صراع مع مرض كورونا. ويتقدم السفير المصري حسام عيسى نيابة عن جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وجموع طوائف الشعب السوداني والحكومة السودانية ومجلس السيادة.

رحم الله الإمام الصادق رئيس الوزراء الأسبق، وكان من أهم رموز رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في الشقيقة السودان، وكانت حياته حافلة بالعطاء والنضال في كافة الميادين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وكان واحداً من القيادات الوطنية المخلصة للوطن والمواطن.

رحم الله الإمام الصادق وغفر له وأدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.