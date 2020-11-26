الصربي يراهن على لاعبيه الهلال يكثف استعداداته لـــ( الأفاعي)

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس على ملعب فرعي في العاصمة اليوغندية كمبالا حصته التدريبية قبل الرئيسية استعدادا لمواجهة فريق فايبرز اليوغندي في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال افريقيا، وجرت المناورة وسط اهتمام إداري واعلامي، حيث ضاعف الجهاز الفني للأزرق بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش من نسق التدريبات البدنية والفنية للاعبين معتمدا بصورة كبيرة على تجهيز العناصر المقيدة في الكشف الافريقي إلى جانب الاسماء المرشحة للظهور بصورة أساسية في مواجهة السبت.

وقسم الجهاز الفني للهلال اللاعبين خلال المناورة إلى مجموعات بغرض تنفيذ تمارين تكتيكية متنوعة قبل ختام المران الهلالي بتقسيمة بين المرشح والمرابط شهدت تنافسا قويا بين اللاعبين بغرض التواجد ضمن التوليفة الأساسية لمواجهة عصر السبت.

هذا وسيؤدي الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي فيما سيختتم الفريق تدريباته التحضيرية على ملعب فايبرز اليوغندي مسرح المواجهة المرتقبة.

وينتظر أن يعقد الاجتماع التقليدي الفني للمباراة ظهر اليوم