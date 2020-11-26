الناديان استنجدا بمدربين  آخرين رخص التدريب تطيح بهيدان وكفاح من قيادة التبلدي والامل خارجياً

الخرطوم : السوداني

في خطوة مفاجئة استعان نادي هلال الابيض بالمدرب جمال تورنو وعينه مديرا فنياً، ومضى نادي الامل عطبرة على ذات المنوال مستعينا بالمدير الفني السابق للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم الكابتن محمد عبد الله مازدا إلى جانب مدرب المريخ الاسبق الكابتن محسن سيد.

وتأتي الخطوة التي اقدم على ها نادي الامل عطبرة، وهلال الابيض على خلفية متطلبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف) بشأن ضرورة وجود رخص تدريب معتمدة للمدربين المشرفين على الفرق المشاركة في المنافسات الافريقية خلال الموسم الجديد.

وبالرغم من التكتم الا أن مصادر اكدت أن المدرب العام لهلال الابيض الكابتن خالد هيدان لا يمتلك رخصة تدريب تؤهله للجلوس على مقعد الرجل الاول في دكة التبلدي خلال المنافسة الافريقية المرتقبة.

وزادت المصادر بأن هيدان وبالرغم من تواجده في فرق كبيرة خلال وقت سابق وعمله بنادي المريخ الا انه لم يتمكن من امتلاك رخصة تدريب تؤهله لقيادة الفرق المشاركة افريقيا وهو ما جعل هلال الابيض يتعاقد مع مدرب جديد ويحول هيدان بالمقابل إلى مقعد المدرب العام للخروج من ورطة (الرخص)

ولفت المصدر أن التغيير الذي جرى سيكون صورياً وذلك إلى حين الفراغ من المشاركة الافريقية خلال الموسم الجديد.

ومثلت الخطوة التي اقدم على ها نادي الامل عطبرة بالاستعانة بالمدربين الكابتن محمد عبد الله مازدا إلى جانب الكابتن محسن سيد حيث ظل الثنائي يتواجد في تدريبات الفريق بشكل دائم في ظل وجود مدرب الفريق الكابتن كفاح، مصدر دهشة لكثيرين.

بيد أن مصدرا مقربا اكد أن المدرب كفاح الذي حقق نتائج مدهشة ومميزة خلال الموسم الماضي مع الفرق التي عمل بها وابرزها نادي الامل عطبرة وكذلك الاهلي الخرطوم، رغم كل تلك النجاحات الا انه لا يمتلك رخصة تدريب كذلك تؤهله لقيادة فهود الشمال افريقياً.

وبحسب مصدر مقرب فإن المدرب محسن سيد سيقود اولى مواجهات الامل عطبرة في بطولة الكونفدرالية المرتقبة.

ولفت المصدر أن العلاقة التي تجمع بين كفاح ومحسن جعلت نادي الامل يلجأ إلى الثنائي من اجل التواجد في مباريات الفريق واخراج النادي من الورطة التي وقع فيها.

وسابقا هدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف) الاندية بفرض غرامات مالية كبيرة على ها حال عدم الالتزام بتطبيق شروط المشاركة في المنافسات.

ويعاني عدد من المدربين من عدم امتلاك رخص مؤهلة للتواجد في البطولات والمشاركات الخارجية مع الاندية التي يعملون بها.

وسخر عدد من المهتمين بالشأن الكروي بالبلاد من هذه الظاهرة واكدوا أن اتحاد الكرة بقيادة رئيسه كمال شداد يتحمل المسؤولية الكاملة على عدم تطبيق الشروط الخاصة بعمل الاجهزة الفنية بصرامة.

كما انتقدوا لجنة المدربين باتحاد الكرة والتي تجامل على حساب اللوائح والقواعد المعمول بها في الاتحادات القارية.