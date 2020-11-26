إنفانتينو: 22 دولة تشارك في كأس العرب بالدوحة

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها قطر العام المقبل.

ويشارك في منافسات كأس العرب، 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي، هي “قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن”.

ومن بين منتخبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يشارك في بطولة كأس العرب “السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا”.

يشار إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم والفيفا، قد أعلنا في يونيو/حزيران الماضي، خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة مهمة على طريق الاستعداد لمونديال قطر، الذي ستنطلق منافساته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأعرب إنفانتينو، خلال زيارته امس لستاد لوسيل، أحد ستادات مونديال قطر 2022، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركته في المسابقة التي ستقام مبارياتها في غالبية ستادات المونديال من 1-18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوما، متطلعا إلى متابعة نخبة من أفضل منتخبات المنطقة في المنافسة على الفوز بلقب البطولة.

وأوضح أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.