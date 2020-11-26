غازي صلاح الدين: وفاة الإمام فجوة كبيرة في السياسة السودانية وفقد كبير على الصعيد الشخصي

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، إن

وفاة الإمام الصادق المهدي أحدثت فجوة كبيرة في السياسة السودانية ليس من السهل تقدير أبعادها ولا آثارها القريبة والبعيدة، وتابع: “بالإضافة إلى ما يمثله موته من فقد للساحة الوطنية العامة فهو بالنسبة لي فقد كبير على الصعيد الشخصي”.

وأوضح في تعميم له، أن الراحل كان يمثل خبرة عملية امتدت من ستينات القرن الماضي إلى ساعة وفاته، وكانت معظم مواقفه تمثل الوسطية والاعتدال، مشيراًَ إلى أن مساهماته امتدّت إلى خارج السودان، فكانت له صلات واسعة في المنطقة العربية والإسلامية، وتابع: لم يكن سياسياً بالمعنى التقليدي. واضاف: “تعرفت عليه أول مرة في عام ١٩٧٦ عندما كان رئيساً للجبهة الوطنية، وكنت وأخوة لي آخرون من طلاب الاتجاه الإسلامي مشاركين فيها، وامتدّت علاقاتنا عبر الحوار والتعاون في مجال السياسة حتى آخر عمره، كما توثقت العلاقة بالمصاهرة”.