إغلاق وسحب تراخيص (٨) صالات أفراح بمحلية الخرطوم

الخرطوم: هبة علي

قررت محلية الخرطوم (اليوم)، إغلاق وسحب تراخيص (٨) صالات أفراح بسبب مخالفتها للتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا وفقاً لقرار والي الخرطوم رقم (١٨٠) لسنة ٢٠٢٠م، ويسري القرار اعتباراً من اليوم والصالات هي:

(١) صالة وريام (وحدة جبرة الإدارية).

(٢) صالة ملح وفلافل (وحدة جبرة الإدارية).

(٣) صالة برستيج بري المعرض (وحدة بري الإدارية).

(٤) صالة ماجستكو(٢) وحدة أركويت.

(٥) صالة الوادي القضائية (وحدة الرياض).

(٦) صالة ريم القضائية (وحدة الرياض).

(٧) الشمال كنار، الصالة النوبية (وحدة الامتداد).

(٨) صالة حديقة القرشي (وحدة العمارات).