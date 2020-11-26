السفارة السعودية تنعي الإمام الصادق المهدي

قال تعالى: (…وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العظيم.

بمزيد من الحزن والأسي، تنعي سفارة خادم الحرمين لدى الخرطوم عند الله تعالى السيد الإمام الصادق المهدي – رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار ورئيس الوزراء السوداني الأسبق والرمز الوطني الكبير.. الذي انتقل الى جوار ربه فجر اليوم.

نسأل الله أن يجعل مرضه كفارة له، وان يرفع عن الأمة البلاء والغمة وان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويتقبله في علياء جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وان يمطر علی قبره شآبيب الرحمة والمغفرة.

خالص العزاء لأسرته.. ولجماهير حزب الأمة ولعموم الشعب السوداني في الفقد الجلل الكبير.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)