Warning: mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /home/adils240/public_html/ar/wp-includes/wp-db.php on line 1653
ووردبريس › خطأ

Connection refused

خطأ في إنشاء اتصال بقاعدة البيانات

إما أن يعني هذا أن اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودان في ملف wp-config.php غير صحيحين أو أننا لا نستطيع الإتصال بخادم قاعدة البيانات على localhost. وهذا قد يعني أن الخادم المُضيف لقاعدة البيانات متوقف.

إن لم تكن متأكدًا من ما تعنيه هذه المصطلحات فلربما عليك مراسلة المُضيف، إذا احتجت لأي مساعدة يمكنك دائمًا زيارة منتديات ووردبريس للدعم الفني.