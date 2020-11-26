إصابة مساعدي رئيس الوزراء وستة عشر موظفاً برئاسة مجلس الوزراء بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء، إصابة مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، داليا الروبي ومسؤول الشؤون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، محمود حسين، ومدير مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء يوسف البشير، وستة عشر آخرين من موظفي رئاسة مجلس الوزراءبـ(كورونا).

وقال مجلس الوزراء في تعميم صحفي، إنّ نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك جاءت سلبية، بعد إجراء فحص لمخالطي وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبتت إصابته في وقت سابق، وأكد أن المصابين يتلقون العلاج وهم جميعاً بصحة جيدة، وتجرى عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المُصابين.