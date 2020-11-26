النائب العام: قضية معتقلي مجلس الصحوة أمام القضاء العسكري ولا يجوز تدخل النيابة

الخرطوم: السوداني

التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم بمكتبه بأسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين.

وأشار ممثل الأسر الى القرار الصادر من مجلس السيادة بالعفو عن حاملي السلاح وأنهم قد استفسروا عن مصير هذا القرار وعدم تطبيق هذا القرار على المعتقلين من مجلس الصحوة.

وأوضح النائب العام أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة أمام القضاء العسكري ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة فيها، وأن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق إتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.

وأشار الحبر وفق (سونا) الى أنه سيتم إصدار إستثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدة.

وفي ذات السياق أكد النائب العام على إستقلالية وحيادية النيابة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.