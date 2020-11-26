أمير الكويت يعزي السودان في وفاة الإمام الصادق المهدي

الخرطوم: السوداني

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق اول عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق أول عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.