بأمر الغلاء: اللحوم والألبان .. سلع لا يمكن الوصول اليها

الخرطوم : عبير جعفر

تسبب ارتفاع اسعار اللحوم والألبان في إضعاف وتراجع القوى الشرائية لها ودفع الكثير من أرباب الأسر لتطبيق مقاطعة (غير معلنة) لها في الوقت الذي يرى البعض الآخر منهم في المقاطعة انها ليست حلا جذريا للمشكلة. المواطن خالد البشير قال لـ(السوداني) إن ارتفاع الاسعار انعكس على تراجع الكثير من الاسر عن شراء اللحوم وكافة السلع الكمالية والاكتفاء بالسلع الضرورية ٫ مبينا ان كيلو الضأن قفز لـ(900) جنيه ٫واشار لمقاطعته شراء اللحوم والالبان منذ بدء تطبيق الزيادات المطردة في الاسعار.

وطالب البشير الدولة والجهات ذات الصلة بتشديد الرقابة ومنع دخول الوسطاء سوق الماشية عموما والذين يتسببون في حدوث مضاربات ورفع أسعار اللحوم.

واضاف المواطن يحيى ابراهيم بان هنالك فئات بالمجتمع لاتنفذ مبادرة المقاطعة لاي سلعة فهو امر توعوي لحفظ حقوق المواطن مثلما تم تنفيذها في معظم الدول وانعكاستها كانت ايجابية بتراجع الاسعار بسبب الركود ومقاطعة المواطن لشرائها.

وشدد على ضرورة معرفة المواطن لحقوقه ومقاطعة اي سلعة ترتفع لرقم قياسي وقال :هنالك شرائح مقاطعة منذ إن ارتفع السعر نحو (250) جنيها ٫ وقال انهم توقفوا عن شراء اللحوم والألبان والتي ارتفعت لـ (100) جنيه للرطل أما البودرة لايوجد اقل من (50) جنيها لسعر التعبئة بالقطاعي ولايكفي.

واشار صاحب ملحمة بالسوق العربي الخرطوم ابكر حمزة الى أثر مقاطعة المواطن سلبا على ركود وكساد السوق مما يخلق تنافسا بين التجار ٫ مشيرا الى ارتفاع الاسعار بسبب الوسطاء والسماسرة في الماشية في مناطق انتاجها والى مناطق الاستهلاك ٫ ووضح بان المقاطعة امر اختياري للمواطن ٫ مبينا سعر كيلو الضان (900) جنيه أما المفرومة والصافي(800) جنيه العجالي (700) جنيه فيما قفز كيلو الفراخ الى (350) جنيها أما طبق بيض المائدة (300) جنيه وتوقع زيادة في الاسعار .

وأشار صاحب ملحمة البركة بالخرطوم “2” ابكرحمزة لتضررهم من ارتفاع الاسعار بسبب توقف الحركة التجارية وضعف القوى الشرائية

وقال ان الرقابة تكسر شوكة الوسطاء ٫ وطالب المسئولين بوزارة الثروة الحيوانية بوضع حلول جذرية للمشكلة ٫ مشيرا لقلة أثر المقاطعة على الأسعار مبينا أن هنالك فئات تشتري بكميات كبيرة من اللحوم رغم ارتفاع الاسعار

و قال بائع ألبان متجول الهادي أحمد إن ارتفاع الاعلاف انعكس على زيادة الاسعار وتراجع شراء المواطن بنفس كميته ٫ مبينا ان سعر الرطل يتراوح مابين (100-120) جنيها حسب المنطقة مشيرا الى ان استمرار الوضع الحالي سينعكس على المزيد من ارتفاع الاسعار وكساد السوق وتضرر التجار من تراجع حجم المبيعات الذي يعرضهم للديون .

وأبانت مسئولة الألبان بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم، نشوة عوض لـ(السوداني ) ان هنالك مشاكل كثيرة جدا في قطاع الالبان أثرت سلبا على الاسعار منها ارتفاع جوال الذرة لـ (7) آلاف جنيه والأمباز لـ(6) آلاف جنيه مما انعكس على سعر اللبن، مبينة ان سعر الرطل من المزرعة كان يتراوح من (50)ــ (60) جنيها وتضاعف حاليا الى (65) جنيها وفي السوق (80) جنيها

وطالبت نشوة الدولة بدعم القطاع خاصة في الموسم الشتوي والاهتمام بالمنتجين وحل مشاكل الترحيل خاصة وان صاحب المركبة يشتري الوقود من السوق الاسود في ظل الازمة الحالية وقال ان هنالك عدم رقابة في الوقود فلا بد من تفعيل النظام الامني ووضع قوانين رادعة

واشارت نشوة إلى ان هنالك اشكالية في سيطرة البنك الزراعي على المخزون الاستراتيجي للذرة، وطالبت بتفعيل الجمعيات التعاونية الخاصة بقطاع الالبان والغرف مما يساعد على حل مشاكلهم .

واشار مربي ومنتج بمشروع سوبا الغربي الزراعي يوسف العشي الى ان هنالك مشاكل كثيرة تواجه المنتجين خاصة في قطاع الالبان ومنها الاعلاف، مبينا ان سعر جوال الردة من (1,200)جنيه قفز الى (2,500) اما العلف من المصنع بسعر(3,200) جنيه للجوال

وأوضح بان سعر رطل اللبن من المزرعة (70) جنيها، مشيرا الى ان المقاطعة لن تؤثر لأهمية اللبن للانسان، كاشفا عن دخولهم كمنتجين في خسائر كبيرة وتقدر بنحو (10) آلاف جنيه يوميا بسبب تراجع شراء السلعة، مشيرا الى انهم كمنتجين يتم توزيع الاعلاف لهم عبر الشركات بينما كان من المفترض توزيعها مباشرة من المنتجين، وطالب العشي وزير الثروة الحيوانية بإجراء زيارة تفقدية لمشروع سوبا والاهتمام اكثر بالمنتجين وتكوين لجان وجمعيات خاصة بهم وحل مشاكل الري.