ركود وإرتفاع حاد في العقارات والايجارات بالخرطوم

الخرطوم :الطيب علي

كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية لـ (السوداني) عن ركود كبير فى حركة البيع والشراء للعقارات مقابل ارتفاع إيجارات الشقق السكنية والمنازل.

وارجع أصحاب الوكالات ارتفاع اسعار العقارات إلى زيادة أسعار الدولار وشح المعروض من العقارات فضلا عن صعوبة الحصول على الإيجارات مع الارتفاع في أسعارها.

وأكد صاحب إحدى الوكالات العقارية السياب علي لـ (السوداني) استمرار حالة الركود فى العقارات إلى جانب ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن سعر المتر فى الشوارع الرئيسية بمنطقة الرياض خاصة المشتل والستين و اوماك لا يقل عن 1500دولار فيما يتراوح سعر المتر فى القطع العادية مابين 1000الى 1.100دولار بينما يتراوح سعر المتر فى مناطق اركويت والطائف مابين 500 إلى 800دولار ولفت إلى أن سعر المنزل الجاهز من طابق أرضي يتراوح مابين 45 إلى 50مليون جنيه ومن طابقين 60مليون جنيه فيما يصل سعر المنزل من 3طوابق 75مليون جنيه منوها إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب الشح فى المعروض ويبلغ سعر الشقه العادية 50الف جنيه للشهر بينما يتراوح سعر الشقة من 3غرف مابين 70الى 90الف جنيه والمنزل الكامل مابين 120الى 130الف جنيه.

وقال تاجر العقارات ياسر عثمان لـ (السوداني) إن أقل سعر للقطعة 250مترا في منطقة مطري الحلفايا يتراوح مابين 8 إلى 8.5مليون جنيه ويتراوح سعر القطعه 300و 400 مابين 11 إلى 14مليون جنيه مشيرا إلى أن أقل سعر للمتر فى مخطط نبته يتراوح مابين 20 إلى 30الف جنيه.

ونوه تاجر العقارات الصديق عبد الرحمن فى حديثه لـ (السوداني )إلى تحسن الإقبال على شراء العقارات فى المناطق الجديدة خاصة مربعات الجريف شرق والحي الدبلوماسي ويتراوح سعر القطعة 300متر مربع مابين 4 إلى 6ملايين جنيه باختلاف المساحة والموقع.