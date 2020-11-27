مهلا واهلا ايها الموت (12)

** لم أخصص هذا العنوان لفقد واحد، ولم اتخيل ذلك، ولكن أن من كان فقدنا وفقد الامة كمن فقدنا امس، فالواجب أن نخصص الصفحات وساعات الإرسال، فقدنا رأس الحكمة الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي فقد أمة.

** لا اعرف بمن اعزي وكيف ابدأ هي لحظات تتوقف فيها الحواس ويقيني ابدا واعزي مجموعة الشباب المحيطين بالحبيب الإمام اعزي محمد زكي واعزي عبد الرحمن مزمل واعزي رفيقه ابراهيم محمد ابراهيم، واعزي ابنه بشرى وابنتيه الدكتورة مريم المنصورة ورباح، دون غيرهم من ابناء الحبيب الأربعة وبناته الست لأنهم المحيطون به وشاربي أفكاره والمستمتعون برفقته الساكنين تواضعه الجم البارين بزواره، واحسبهم الأكثر برا به بل ببر البر.

** الأسماء التي رأيت أن اعزيها في الفقد الكبير بسبب انهم وانهن الذين سهلوا مهمتي في لقاءات الساعات والايام والشهور من العام ١٩٩٤م حين كلفت من صحيفة الحياة ومجلة الوسط اللندنيتين، بتسجيل مذكراته التي نشرت صيف ذلك العام، واعتبرها من أعظم أعمالي الصحفية، ولهذا خصصت لها فصلا كاملا في كتابي (نصف قرن بين القلم والمايكرفون).

**لم تكن الساعات الثلاث التي اقضيها في ايام الأحد والأربعاء من كل اسبوع في قطية الإمام بالملازمين، عملا سهلا فقد كان في الإقامة الجبرية، ويتعرض الداخل والخارج إلى التفتيش والسؤال، وكانت الخاتمة تعرضي للاعتقال فيما كان يسمى بيت الأشباح، ولم اغادره بعد ليلتين ونهار الا بتدخل مباشر من رئيس المريخ يومئذ اللواء ماهل ابوجنة مع العميد يومها بكري حسن صالح وخرجت وسلموني اغراضي ناقصة الستة والعشرين شريطا خلاصة مذكرات الحبيب الراحل وفهمت الغرض من كل تلك الهيصة.

**حدثني عن طفولته وصباه وشبابه وملعقة الحديد الساخن التي وضعت في فيه، بدلا من ملعقة الذهب التي يستمتع بها ابناء الذوات.

**تحدث عما يقارب العشرين عاما من عمره التي قضاها في السجون والمنافي والإقامات الجبرية ولم يكن عمره وقت تسجيل المذكرات قد بلغ الستين.

** كتبت مرة معلقا على إحدى عباراته بأن له جهدا فكريا يفوق جهد ابناء جيله، وشرح ذلك بأن جهده ومؤلفاته كانت للعديد من اوجه ومجالات الحياة فلو كان البروف عبد الله الطيب قد تفوق في مجال اللغة والأدب والتدريس، وإن كان الدكتور التيجاني الماحي قد برع وتفوق في مجال علم النفس، فإن الحبيب الإمام قد برع وتفوق في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والرياضة ومياه النيل والأصالة والمعاصرة والزراعة والتاريخ وفي كل هذه له مؤلفات ومجلدات وأوراق عمل ومحاضرات لا تخطؤها العين.

** احتفظ بمئات من مؤلفات الإمام، التي ساعدته سنوات السجون والإقامات الجبرية والمنافى في اعدادها، ومنها على سبيل المثال عن جده الاكبر الإمام المهدي (جهاد في سبيل الإسلام)، وجده الإمام السيد عبد الرحمن (جهاد في سبيل الاستقلال)، وعن والده الإمام السيد الصديق (جهاد في سبيل الديموقراطية)، وهلمجرا وهي العبارة التي كانت تجري على لسانه يرحمه الله.

**اتمنى لو تنجح الاسرة وكيان الأنصار في تخليده بما يستحق من أجل الاجيال التي لم تعش معه مثلنا ويتم تشييد متحف كبير، لاحتواء واستيعاب كل هذا الجهد والفكر الإنساني الكبير.

** اتوقع أن يرفد المكتبة السودانية والقنوات والمحطات الاذاعية بما لدى معاصريه من سيرة ودروس وتاريخ وعبر.

**كان الإمام الخالد رياضيا وتشرفت باستضافته في برنامج عالم الرياضة واظنها المرة الأولى والوحيدة التي يستضاف فيها سياسي وزعيم أمة في برنامج رياضي ومنها حلقة داخل ملعب التنس وكان ممارسا لكرة الشراب والعاب القوى والسباحة والفروسية وله مؤلف (الرياضة ليست لهوا) كما له مؤلفات عن الفن ومياه النيل والفكاهة وله انتماء رياضي للأزرق الهلال والأحمر العباسية لكن لبقية الانتماءات وجود كبير في أسرته وشبه ذلك في محاضرة بنادي المريخ بجبة الأنصار التي تحتوي كل الألوان.

** له صداقات خارجية وداخلية متنوعة، تبدأ من الصحفي اللبناني الكبير فؤاد مطر إلى الفنان محمد الحسن الجقر، ويستمتع بجلسات مع أصدقائه الفنانين كابلي ووردي وبادي وعقد الجلاد والشاعر ابوقرون عبد الله رحم الله من سبقه إلى دار الخلود ومن سيلحق به.

** في مذكراته اسهب في الحديث عن جده الإمام السيد عبد الرحمن، الذي تعهده بالرعاية وكان فرحا وملوحا حين أبلغوه بأن ابنه الاكبر الصديق رزق بمولود وعبر عن سعادته وتفاؤله لان الحفيد الأول خرج للحياة في ذكرى مولدي الرسول والسيد المسيح عليهما السلام ولهذا ذكر الإمام عبد الرحمن انه سيختار للحفيد الأول إحدى اسميه وكان اسمه الذي اختاره له الإمام الاكبر المهدي ( عبد الرحمن الصادق) وسبحان الله هو نفس الاسم الذي اختاره الحبيب الإمام لأكبر أولاده.

**احس برغبة كبيرة للكتابة عن الحبيب الإمام الخالد، الذي شهدت دمعته تخرج مرتين الأولى حين كان يحكي عن اللحظات الاخيرة من حياة والده السيد الإمام الصديق حين سحبه الطبيب عز الدين على عامر لإبلاغه بالصبر والثانية والأخيرة في خطبة صلاة عيد الأضحى الاخيرة قبل شهور حين طلب من الجميع العفو عنه كما (انا عافي منكم) وردد دعوات لإخراج الوطن من ازماته الاخيرة.

**من المواقف التي لا تنسى للإمام الخالد انه يتمتع بخصلة العفو والتسامح، واتذكر ما قاله صديقنا وزميلنا رسام الكاريكاتير هاشم كاروري الذي تخصص في الرسومات الآخرة، أن الإمام لم يغضب او يتنمر او يشكوه إنما وافق على طلبه بكتابة َمقدمة كتابه الخاص برسومه الكاريكاتيرية، وهذا ما دفعني مرة لأطلب من رسام الكاريكاتير العالمي المرحوم عزالدين عثمان الذي تعاقدت معه مطلع التسعينات ليتولى الإشراف الفني على صحيفتي الجريدة ليرافقني لزيارة السيد الصادق في احد الايام التي كنت اسجل فيها مذكراته وفعل وكانت جلسة تظللها أرقى معاني التسامح السوداني الأصيل.

** للإمام زوجتان له من كل واحدة ولدان وثلاث بنات كما لوالده الإمام الصديق زوجتان له من كل واحدة منهما ولدان وثلاث بنات مما جعلني اذكر له في الحلقة الاخيرة من جلسات المذكرات اننا ولدان وثلاث بنات من والدي ووالدتي وانني والحمد لله لي ولدان وثلاث بنات.

** اسأل الله بعد الترحم على فقدنا الكبير، والدعاء لله بأن يحسن قبوله ويثيبه الجنة عما وجده من ظلم وأذى، ولكن سؤالنا وسؤال كل السودانيين أن يكفل الله أهلنا الأنصار وحزب الأمة بالوحدة وتجنب الأضرار واستيعاب الفقد الكبير بما يسعده في قبره.