وفاة (3) حالات وتسجيل (46) إصابة جديدة بشلل الأطفال

الخرطوم : السوداني

كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (46) حالة اصابة بفيروس شلل الأطفال الوافد بعدد 13 ولاية بالبلاد منها (3 ) وفيات.

واعلنت الوزارة إطلاق الحملة القومية للاستجابة لفيروس شلل الأطفال الوافد الجولة الاولى يوم غد السبت وحتى مطلع ديسمبر المقبل والتي تستهدف تطعيم أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة بجميع ولايات البلاد.

وناشدت الوزارة قيادات المناطق المقفولة بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق بإعطاء الضوء الأخضر للفرق الطبية لتطعيم الأطفال في تلك المناطق .

وقال وزير الصحة المكلف د. أسامة عبدالرحيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إن الحملة تشمل جميع الأطفال دون سن الخامسة داخل الحدود السودانية دون النظر لجنسية الطفل.

وأوضح الوزير، أن انتشار شلل الأطفال كان بسبب الإغلاق الكامل لجائحة كورونا الذي شهدته البلاد في الاشهر الماضية. واقر أسامة بان تأخير انطلاق الحملة جاء بسبب عدم توفر الجوانب المالية لانطلاق الحملة.

وقال إن التكلفة المالية للحملة للجولتين تبلغ 15 مليون دولار تم تقسيمها لحملتين الاولى والثانية تنطلق في مطلع العام المقبل .

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