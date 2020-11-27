البرهان يدعم قرار امتناع المفاوضين عن حضور محادثات سد النهضة

الخرطوم : السوداني

شدد رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان على ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية العليا للسودان أساساً في مفاوضات قضية سد النهضة الإثيوبي .

وأكد البرهان دعمه، للموقف الذي اتخذه المفاوض السوداني، بالامتناع عن مواصلة المفاوضات الأخيرة .

وبحث رئيس السيادة، مع وزير الري د. ياسر عباس، التطورات الاخيرة في قضية سد النهضة، عقب امتناع الوفد السوداني المفاوض عن حضور اجتماعات الدول الثلاث المنعقدة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتطرق اللقاء لتحديد الخطوات التي سيتخذها السودان لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالي.

وشدد البرهان على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني وعلى ضرورة التحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعم الموقف السوداني باعتبار أن ملف سد النهضة هو ملف يتعلق بالأمن القومي.

وطالب البرهان-بحسب وكالة السودان للانباء- امس، بأن يكون هذا الملف حاضراً وبقوة في اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع كافة الأطراف خارجيا بما يحفظ الأمن والاستقرار الاقليمي و يؤمن التعاون الإيجابي بين السودان ومصر واثيوبيا.