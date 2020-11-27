وزير الطاقة: استمرار تدهور قيمة الجنيه يؤدي لزيادة غير محتملة لأسعار الوقود

الخرطوم : السوداني

حذر وزير الطاقة والتعدين المهندس خيري عبد الرحمن من استمرار تدهور سعر الجنيه السوداني أمام الدولار لما له من تأثير سيء على سياسة ترشيد دعم الوقود التي بدأ تنفيذها منذ حوالى الشهر.

ودعا خيري إلى تدخل كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لوقف هذا التدهور السريع لتفادي زيادات غير موضوعية وغير محتملة لأسعار الوقود.

ووصف ما يحدث الآن بانه تهديد خطير لسياسة ترشيد الدعم للوقود ويتعارض تماما مع المبدأ الذي قامت عليه، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تؤدي إلى تقوية الجنيه السوداني لتنخفض على ضوء ذلك أسعار البنزين والجازولين وتقل معاناة الناس.

وقال خيري فى تصريح صحفى “ترشيد الدعم قام على سياسة استخدام آلية الاستيراد الحر بواسطة القطاع الخاص لعدم توفر العملة الصعبة لدى الدولة” .

وأضاف :”وبالتالي فإن التعامل يتم بالسعر الحر للجنيه بحسب ما تعتمده محفظة السلع الاستراتيجية عند فتح الاعتماد لشراء أي باخرة خاصة”.

وقال خيري “ضمن سياسة الترشيد، كان من المفترض أن تتم مجموعة من الخطوات التي تضمن الإنخفاض المستمر لسعر الدولار في السوق الحر وبالتالي يصاحب ذلك انخفاض مستمر في السعر الحر للجازولين والبنزين”.