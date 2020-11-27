(الصحة): (13) حالة وفاة و(433) إصابة جديدة بـ(كورونا)

الخرطوم : السوداني

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (433) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و(13) وفاة جديدة وتعافي (110)، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر بالخميس، وفقا لنتائج الفحوصات ليومي 23 – 24 نوفمبر الجاري.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة إلى (16864)، متضمنة (1256) وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين (9964) حالة .

وسجل التقرير الوبائي ليوم الاثنين 23 نوفمبر (218) حالة جديدة و(8) وفيات جديدة وتعافي (54) .

فيما سجل التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء 24 (215) حالة جديدة و(5) وفيات وتعافي (56) حالة.

وتشير الوزارة إلى أن الفحص المعملى تم فى 10 معامل، إضافة إلى مراكز العزل الاولية بولاية الخرطوم.