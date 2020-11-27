الرئيس التونسي الأسبق ينعي الإمام الصادق المهدي

الخرطوم: السوداني

قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي: شاءت الأقدار أن يرحل عنا في ظرفٍ وجيزٍ حاكم عربي آخر تسلّم السلطة ديمقراطياً وأطاح به انقلاب عسكري.

وأضاف: سأذكر دوما المناضل السياسي، وأيضاً المفكر والأديب الذي أهدى إليّ ”وجبات” روحية فكرية عبر كتبه التي قرأتها كلها منفعة ومتعة.

وترحّم المرزوقي على، الأمام الصادق المهدي رئيس وزراء السودان سابقاً ورزق أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان، وتابع: “كل التعازي للشعب السوداني وكل التعاطُف معه في ما يمر به من محنٍ، وشكراً لأنّه أعطى للأمة خيرة أُدبائها وشُعرائها، وسياسيين مثل الصادق المهدي، ولا بدّ لليل أن ينجلي”.