عاجل..إغلاق مجمعات الجمهور بمدن الخرطوم الثلاث بسبب (كورونا)

الخرطوم: السوداني

كشفت الشرطة عن إغلاق (مجمعات الجمهور) الخاصة بتقديم خدمات السجل المدني بالمدن الثلاث بالعاصمة “الخرطوم، بحري وأم درمان” اعتباراً من غدٍ “السبت”.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد في تصري صحفي، إن الإغلاق لمدة (48) ساعة ويأتي بغرض إجراء عمليات تعقيم شاملة للمجمعات الثلاثة وتجهيزها لتطبيق الاحترازات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة “كورونا” بصرامة، وناشد عبد الماجد، المواطنين بضرورة توخِّي الحذر والالتزام التام بالموجهات الصحية وتطبيق تعليمات وزارة الصحة للتصدي لوباء “كورونا”.