المنتخب الأول يتقدّم في التصنيف الدولي

الخرطوم: السوداني

حقق المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم، تقدماً في التصنيف الدولي الصادر عن مركز الإحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث احتل المركز 127، متقدماً مركزاً واحداً عن مركزه السابق 128، والذي جلس عليه لفترة طويلة بأمر توقف النشاط عالمياً بسبب جائحة كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام الحالي 2020م.

وكان المنتخب قد خاض (6) مباريات دولية تحضيرية، منها مباراتان في أيام “فيفا” أمام تونس وتوغو (9) و(12) أكتوبر الماضي؛ وفيها خسر من الأول وتعادل مع الثاني، وفي تصفيات أمم أفريقيا لنهائيات الكاميرون خسر وفاز على المنتخب الغاني يومي (12) و(17) نوفمبر الجاري.

وجاء تقدم صقور الجديان على حساب منتخب توغو الذي واجه المنتخب المصري في التصفيات.