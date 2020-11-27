تأكيدا لما اوردته (السوداني): بُرمة خلفا للمهدي في الأمة ومولانا (ابو) لإمامة الأنصار

الخرطوم: السوداني

تسلم اليوم الجمعة، اللواء فضل الله برمة ناصر مهام رئاسة حزب الأمة القومي خلفا للراحل الامام الصادق المهدي لحين قيام المؤتمر العام للحزب. تأكيد لما اوردته (السوداني) في عدد اليوم الجمعة.

وأبان اللواء برمة وفق (سونا) ان هذا يأتي في اطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب مؤكدا أن الامام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها.

وأكد برمة قوة ووحدة عضوية حزب الأمة وتماسكها وتطبيقها لرؤية الامام الصادق المهدي عبر المؤسسية مشيرا إلى جديتهم في قيام المؤتمر العام للحزب قريبا.

وقال انه سيتم أولا التأكيد على قيام المؤتمرات القاعدية بدءاً من الاداريات ثم المحليات ثم الولايات فالتصعيد للمؤتمر العام وايضا التصعيد من الكليات المختلفة مؤكدا أن المؤتمر العام سيؤمه من يمثلون قواعدهم فعليا.

مضيفاً: ان السيد عبدالمحمود ابو سيخلف الامام الصادق المهدي في إمامة الأنصار لحين أيضا قيام المؤتمر .

ومدح برمة الدور الذي يقوم به الاعلام معربا عن أمله في قيام اعلام وطني تفتح له كل المنابر وتملك له الحقائق ليقوم بدوره كاملا في خدمة السودان.