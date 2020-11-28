أديب لـ(السوداني): رفعنا أمر الاستعانة بجهة دولية للتحقيق إلى حمدوك

الخرطوم:هبة علي

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في قضية فض الاعتصام د. نبيل اديب لـ(السوداني) إن اللجنة رفعت أمر الاستعانة بجهة دولية في التحقيق لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، مشيراً الى أن اللجنة لا تمتلك صلاحية ذلك.

وقال اديب إن رئيس الحكومة هو مَن يملك أن يقرر إعطاء اللجنة صلاحية للاستعانة، لافتاً إلى أن التفويض الممنوح للجنة فقط يقتصر على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي.

وقد ابلغ الاتحاد الافريقي اللجنة قُبيل أيام عدم قدرته على توفير بعض المساعدات الفنية المتعلقة بإكمال التحقيق، في الوقت الذي تطالب فيه منظمة أسر الشهداء بتدويل القضية.