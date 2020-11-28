الخرطوم : الامتناع عن مفاوضات سد النهضة ليس وسيلة ضغط

الرصيرص: وجدان طلحة/ نزار عباس

كشف عضو وفد التفاوض في مفاوضات سد النهضة بروفسير محمد عكود ، أن اثيوبيا احدثت بعض التغييرات في السد وفق رؤية السودان ، وقال إن التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية حول السد ليس صعبا ، مشيرا إلى انها احدثت تباعدا بين الاطراف الثلاثة وقال عكود في مؤتمر صحفي أمس ، إن موقف السودان القاضي بعدم المشاركة في الاجتماع الاخير ليس وسيلة ضغط ، لكنه رأى ضرورة إعطاء دور اكبر للخبراء الافارقة من أجل التوصل إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.

وقال إن موقف السودان في سد النهضة واضح في التفاوض وينظر إلى مصلحة البلاد ، مؤكدا أن السودان لا يقف مع دولة ضد أخرى،

منبها إلى ان عدم التوصل لاتفاق ملزم في الملء والتشغيل سيؤدي إلى اضرار كبيرة بخزان الرصيرص وما حوله ، مشيرا إلى ان 70 % من المشاريع الزراعية تعتمد عليه.

من جانبه قال عضو وفد التفاوض مصطفى حسين إن حدوث أضرار بخزان الرصيرص سيحدث اضرارا في البنى التحتية وأضرارا اقتصادية ، مؤكدا أن النيل الازرق يعتمد عليه نصف سكان السودان .