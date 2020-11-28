تسجيل (500) بلاغ تعدٍّ على منشآت الري بالجزيرة

الخرطوم : السوداني

كشف مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة المهندس عبد السلام محمد صالح عن تسجيل 500 بلاغ تعد على منشآت الري والزراعة المخالفة وفتح أبو عشرينات غير مستهدفة إضافة لإزالة مزارع خاصة.

وأعلن في مؤتمر صحفي عن إزالة 9.5 ملايين متر مكعب من الأطماء من جملة 11.5 مليون متر مكعب المستهدفه لهذا العام بنسبة أداء 77‰ إضافة لإزالة 25‰ من الحشائش.

وعدد أهم التحديات التي تواجه إدارته في ضعف الميزانيه لتأهيل شبكة الري ومحاولات المزارعين المستمرة لحفر أبو عشرين بالكراكات مما يؤدي لهدر المياه ودعا لضرورة الالتزام بالدورة الزراعية ومواقيت الزراعة .