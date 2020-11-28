الأمم المتحدة : (43) ألف لاجئ أثيوبي عبروا للسودان

الخرطوم : السوداني

قالت المفوض السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، في بيان ، إن 43 ألفاً من اللاجئين الأثيوبيين عبروا الى السودان منذ اندلاع القتال في إقليم التقراي بشمال أثيوبيا .

فيما قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلب قراند أن أولئك اللاجئين الذين قدموا للسودان بحاجة ماسة للدعم والعون من قبل الدول و المنظمات الدولية .

وأرسلت المفوضية طائرة مساعدات الى مطار الخرطوم أمس ، على متنها ،32 طناً من المساعدات الطارئة من مخزون الامم المتحدة في دبي بدولة الامارات.

ومن المقرر إرسال 100 طن من المساعدات على طائرة أخرى يوم الأثنين.

وأجرى قرند جولة ميدانية ، عقب وصوله الى البلاد شملت ولايتي كسلا والقضارف .

وعبر قراند عن تقديره للسودان حكومة وشعباً، وقال في تغريدة ، أمس، مرة اخرى شمر السودان عن طبيعة الكرم التي يتحلى بها في استقباله للمحتاجين وهو يحتاج لدعم عاجل من المجتمع الدولي لمؤازرة جهوده .

وقالت المفضوية أنها ساعدت في نقل مايقارب نحو 10 آلاف لاجئ الى أم راكوبة ،على بعد 70 كيلومتر من الحدود داخل السودان.