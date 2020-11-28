نادي النيابة يتمسك بإقالة الحبر ويتوعد بمزيد من التصعيد

الخرطوم : السوداني

توعد نادي النيابة باتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية ، خلال مؤتمر صحفي ، حتى يتحقق مطلبه بإقالة النائب العام تاج السر الحبر أو استقالته من منصبه .

وأعلن نادي النيابة في بيان أن ماورد بمذكرتي النادي (من بينها مذكرة لمجلس السيادي للمطالبة بإقالة الحبر) أمر لا يمكن تجاوزه وغض الطرف عنه مؤكداً المضي قدماً فيما يحتمه واجب وكلاء النيابة المهني ، برغم ما اسماها محاولات النائب العام لإسكات صوت النادي بالإجراءات التعسفية ضد اعضاء النادي بالتحقيق والمحاسبة تارة، وبتقريب رموز النظام السابق وتمكينهم داخل النيابة العامة تارة اخرى.

وأشاد نادي النيابة بما وصفه “الوقفة البطولية” لأعضاء النيابة العامة الذين لبّوا نداء الواجب بالإضراب عن العمل من أجل إقالة النائب العام ، ومن أجل نيابة مستقلة قادرة على الاضطلاع بأدوارها في تحقيق العدالة.