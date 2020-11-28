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صغيرون ترحب بقرار معاملة الطلاب اليمنيين أسوة بالسودانيين

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
اكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون ، ترحيبها باستمرار القرار الذي يقضي بمعاملة الطلاب اليمنيين الذين يدرسون بالجامعات السودانية أسوة باشقائهم السودانيين في المرحلة المقبلة، وقد ابدت صغيرون ترحيبها بكافة انواع التعاون العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين السودان واليمن ، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين ثقافياً وتاريخياً ووجدانياً .
جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها برئيس الاتحاد العام للطلاب اليمنيين بالسودان الأستاذ وليد العوّة ورئيس دائرة العلاقات العامة طارق الحميدي، حيث أمن رئيس الاتحاد على ان الطلاب اليمنيين يعتبرون من اكبر الكيانات الطلابية بالسودان ، مؤكداً أن رغبة الطالب اليمني في الدراسة بالجامعات السودانية تمثل طموحاً.

alsudani
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