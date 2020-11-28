اتفاق مصالحة يطوي الخلاف بين المساليت والفلاتة بجنوب درافور

نيالا : محجوب حسون

وقعت قبيلتا الفلاتة والمساليت بولاية جنوب دارفور ، اتفاق مصالحة ، لطي صفحة الخلاف الذي نشب بين الطرفين في يوليو الماضي بمناطق ابدوس والدكة والابيض ومحلية قريضة أوقع خسائر في الارواح والممتلكات.

وقال ممثل لجنة الاجاويد طلعت خوف الشناحي أن وثيقة الصلح اعتمدت دية 9 قتلى و8 جرحى للفلاتة بينما اعتمدت 36 قتيلا و61 جريحا للمساليت واعتمدت دية القتيل (21) بقرة قيمة البقرة (25) الف جنيه ومبلغ (10) آلاف تعويضا للجريح الواحد .وكشف أن اجمالى ما يدفعه المساليت للفلاتة مبلغ ( 12.677160) مليون جنيه بينما جملة مايدفعه الفلاتة للمساليت (31.293684) مليون جنيه

وشهد مراسم الصلح والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي ووالي ولاية شرق دارفور د. محمد عيسى عيلو وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو .

وأوصى اتفاق الصلح الختامي بتكوين آلية مشتركة من اطراف الصلح والاجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ مخرجات الصلح وإنزالها على ارض الواقع ، فرض عقوبة رادعة لأي طرف يخرق الاتفاق ، إطلاق سراح المعتقلين فى الاحداث ،فرض هيبة الدولة، فتح الأسواق .