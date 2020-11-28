دمعة على قبر الحبيب الإمام

رحل الحبيب الإمام السيد الصادق المهدي ، إنكسر المرق واتشتت الرصاص، اية فاجعة وأية مصيبة حلت بأهل السودان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رجل هين ولين عفيف اليد واللسان سخر كل حياته وفكره حبا لوطنه وواجه في ذلك الكثير من المشقة والعنت والضنك، لم ينتقم لذاته وظل متسامحا حتى مع جلاديه، كان يمكن أن ينتقم شر انتقام من الذين حاربوه ولاحقوه وزجوا به في السجون، ودفعوا به إلى المنافي، بإشارة منه لأنصار الله كان يمكن أن يحول البلاد الى حمامات دم ، ولكن (زعيم القوم لا يحمل الحقد).

دافع وقاتل وناضل سلميا وبأياد نظيفة لم تلوثها الدماء حتى آخر لحظات حياته بحثا عن وطن حر وكريم وديمقراطي، طيله عمره ظل عفيفا نزيها (صحن صيني لا شق لا طق)، ولم تمتد أياديه للمال الحرام (ماك الوليد العاق لا خنت لا سراق)، لم تلوث أياديه بالمال العام، افقرته السياسة ولم تغنه.

الصادق المهدي له سجل ناصع البياض مع الصحافة لم يشكُ صحيفة او صحفيا طيلة حياته، رغم ما كان يتعرض له من بعض الاقلام، كان أكثر سياسي يحترم الصحافة.

هو آخر الزعماء الحكماء وغادرنا في وقت كانت البلاد في امس الحاجة لحكمته وحنكته لمواجهة الظرف الدقيق الذي تمر به الآن، نسأل الله تعالي ان يربط على قلوب ابنائه وبناته واحفاده وجماهير حزب الأمة القومي وهيئة شؤون الأنصار، نسأل الله أن يلزمهم الصبر الجميل على الفقد الجلل.

اللهم ارحم عبدك الصادق المهدي بقدر ما قدم لوطنه ولأهله.

اللهم اغفر له و ارحمه واعف عنه وأكرم منزله. “اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه”. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”. “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد الحبيب الإمام برحمتك يا أرحم الراحمين”، إنا لله وإنا إليه راجعون.