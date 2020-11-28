الهلال يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة فايبرز اليوغندي

كمبالا _ الخرطوم: السوداني

يستهل نادي الهلال عند الساعة الثالثة من عصر اليوم مشواره الإفريقي، حينما يحل الأزرق ضيفاً ثقيلاً على فريق فايبرز اليوغندي في قمة مباريات منطقة سيكافا في ذهاب تمهيدي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ويبحث ممثل السودان في هذه البطولة عن تحقيق نتيجة إيجابية من أفضل الملاعب في منطقة إقليم سيكافا، الذي أدى به الهلال مرانه الختامي وإطمأن فيه الصربي زوران مانولوفيتش على جاهزية التشكيلة التي ينتظر أن يلعب بها الفريق مباراة اليوم.

الهلال سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والوصول لمرمى المنافس، لتسهيل مهمته في لقاء الرد المزمع قيامه الأسبوع المقبل، وقد شهد الفريق تعديلات على صعيد التسجيلات الأخيرة والإضافات التي تمت في كشف الفريق الإفريقي باعتماد مشاركة مجموعة من اللاعبين لأول مرة مع الفريق.

وقد وصلت بعثة الأزرق مساء الثلاثاء الماضي إلى معقل فايبرز ببعثة ضمت (25) لاعباً جميعهم تحت تصرف الجهاز الفني للهلال والذي يتوقع أن يدفع بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق النتيجة المطلوبة، أمام خصم ليس بالسهل سبق له الإطاحة بالمريخ من تمهيدي الأبطال قبل نحو عامين.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الهلال الأساسية مجموعة من العناصر الدولية بصفوف المنتخب الأول بقيادة نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبد الله وعلي أبوعشرين وغيرهم من اللاعبين أصحاب الخبرة فيما يتوقع أن يشارك كومبي في خط الهجوم لأول مرة.

على الجانب الآخر انخرط فريق فايبرز اليوغندي في جملة تدريبات تحضيرية سبقت سحب القرعة، وقد أبدى رئيس نادي فايبرز اليوغندي اهتماما كبيرا بهذه المواجهة وبدأ النادي اليوغندي في تحفيز لاعبيه معنويا في ظل غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا الا ان أصحاب الارض سيبحثون كذلك عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في لقاء الرد في ملعب الهلال بأمدرمان.

تجدر الإشارة إليه أن الفريق الذي يحقق نتائج افضل في مواجهتي الذهاب والإياب سيتأهل مباشرة إلى الدور الأول بمسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الاستثنائية التي انطلقت بعد يوم فقط من نهاية النسخة السابقة أمس.