أكد صحة موقف الهلال مهيار الطيب يوضح الحقائق بخصوص قضية الموسم

تحدث الأستاذ مهيار الطيب مسؤول السيستم بنادي الهلال _سكرتير ومقرر المكتب التنفيذي _ عن قضية الموسم الرياضي الأخيرة موضحاً بعض الحقائق بشأن قرار لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة.

مهيار تحدث بداية عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي السيستم في اتحاد الكرة والهلال المريخ بلجنة شؤون اللاعبين غير الهواة، وقال: لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة اجتمعت بنا أنا ومسؤول السيستم في المريخ أبوبكر عوض ومسؤول السيستم في اتحاد الكرة سامي جديد، وخلال الاجتماع طرحت سؤالين مهمين الأول هل يمكن أن أضيف لاعب اسمه موجود في السيستم وقد وجهت السؤال الثاني لمسؤول السيستم في اتحاد الكرة عن كيفية عمله لتأكيد معلومات لاعبين لناديين مختلفين لنفس الشخصية، مشيراً إلى أنه قد خاطب مسؤول السيستم في اتحاد الكرة بالإجراءات التي قام بها نادي بصورة رسمية بخطاب (لم يطبع) لاحقا من سامي جديد في مفاجأة تثبت تورطه في العملية.

وهنا واصل الأستاذ مهيار الطيب حديثه قائلا: خاطبت اتحاد الكرة لإرسال شهادة النقل لرمضان عجب ومحمد الرشيد وأوضحت كافة الإجراءات التي اتبعها نادي الهلال بتاريخ (15) أكتوبر الماضي في التعاقد مع الثنائي وأرفقت كافة المستندات التي تدعم موقفنا وللتاكيد على ذلك أخطرت الأخ سامي جديد بإرسال تلك التفاصيل لإيميل اتحاد الكرة وللإيميل الشخصي به، وتفاجأت لاحقا بعد التواصل مع اتحاد الكرة أن سامي جديد لم يطبع الخطاب ولم يخطرهم.

عقب ذلك قمت بارسال إيميل لمسؤول (TBO) بنادي المريخ فجر يوم (24) أكتوبر لاخطار المريخ بالإجراءات التي اتبعها نادي الهلال للتعاقد مع الثنائي، وظهر نفس اليوم اتصل بي مسؤول ( TMS) بنادي المريخ أبوبكر عوض مؤكدا استلامه كافة الأوراق التي تؤكد علم نادي المريخ بتوقيع الثنائي لنادي الهلال، وقد أقر أبوبكر عوض بكافة التفاصيل التي ذكرتها أمام لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة وأكد علمه بتوقيع الثنائي رمضان عجب ومحمد الرشيد لتوقيع عقودات مع نادي الهلال الذي أضاف الثنائي لسيستم التسجيلات، وأوضح مهيار ان المريخ تحايل لإضافة أسماء رمضان عجب ومحمد الرشيد في سيستمه بتعديل ترتيب الأسماء بخلاف لما هو مكتوب في جواز سفر الثنائي موضحا هنا صحة موقف المريخ في تسجيل بخيت خميس فقط.

وقال مهيار الطيب في حديثه الخاص لموقع (هلالاب) أنه وبمجرد ثبوت التحايل والاقرار به كان من المفترض أن يتم الغاء العملية عندما رغب المريخ في انتقال الثنائي لسيستمه، مستغربا لقرار لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة رغم إقرار مسؤول سيستم المريخ بالتحايل لإضافة اسم الثنائي للكشف الأحمر.

ومضى مهيار في حديثه موضحا العديد من النقاط المهمة وقال: تحويل أبوبكر عوض إلى لجنة الانضباط يدعم موقفنا في نادي الهلال، وعلى مسؤوليتي الشخصية سنصعد هذا الأمر إلى الجهة المشرفة على التعاقدات لدى (فيفا) وستحرر شهادة إنصاف إضافية لنادي الهلال موضحا ان العقوبات التي ستطال المريخ قد تصل إلى الحرمان من التسجيلات لمدة عامين إضافة لاستعادة العديد من الحقوق المادية والادبية لصالح نادي الهلال مبينا أن إيقاف الثنائي لا يعنيه في شيء رغم تأكيده بأن عجب والرشيد لن يلعبا للمريخ إلا بعد موسم كامل.

وختم مهيار الطيب حديثه بالتأكيد على رغبتهم كشباب في تطوير عملية انتقال اللاعبين بين الأندية وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً عبر نظام التسجيلات الإلكتروني، وإلا العودة لسابق العهد حيث التسجيل في مكاتب الاتحاد، مستغربا كذلك من عدم تحويل مسؤول السيستم في اتحاد الكرة سامي جديد إلى لجنة الانضباط وهو شريك في التحايل الذي تم مؤخراً