الأمل عطبرة يتخطى منافسه الكونفيدرالي بهدف

استهل فريق الأمل عطبره مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي والتي غاب عنها الفريق لثمانية مواسم بتحقيق الفوز على ضيفه كيكوسي من زنزبار بهدف دون مقابل في المباراة التي لعبت بإستاد الهلال وقد جاء هدف اللقاء الوحيد بإمضاء نجم وسط الميدان بالفريق العطبراوي كابتن بشير في الدقيقة الثانية عشرة من انطلاقة الشوط الأول وشهد اللقاء إضاعة الأمل للعديد من الفرص السانحة للتسجيل إذ افتقد للنجاعة الهجومية ولم يظهر الضيف أي خطورة في المباراة باستثناء بعض الهجمات عند بداية المباراة والتي أخمدها كابتن بشير بتسجيله الهدف الأول .

وينتظر أن يلعب الأمل لقاء الإياب هناك بزنزبار مطلع الشهر المقبل لمعرفة من المتأهل بعد تحقيقه لنتيجة مفخخة على ملعبه