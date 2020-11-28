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أمير قطر يعزي البرهان في وفاة الصادق المهدي

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

بعث أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء الأسبق.

alsudani
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