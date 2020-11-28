البرهان: مجلسا السيادة والوزراء شريكان في خطوة إنهاء العداء مع إسرائيل

الخرطوم: الشروق المصرية

قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ انه تم الاتفاق مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية على تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة. وأكد في حوار له مع صحيفة (الشروق) المصرية؛ على أن العلاقات مع مصر يجب أن تكون علاقة تكامل، مشدداً على أن شعبي مصر والسودان هما شعب واحد في بلدين. ووصف اتفاق جوبا بأنه هدف استراتيجي للثورة ولا يخضع للمناورة والتكتيك، وأوضح أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس غاية فى حد ذاته، وأضاف: “لن يقود إلى منفعة مباشرة ولكنه ظل يمثل عقبة في الطريق وجبت إزالتها”.

وعن اتفاق التطبيع أو الصلح مع إسرائيل، قال البرهان: “السؤال يجب أن يُطرح بطريقة مغايرة، أى ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع دولة عضو في الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى في العالم، فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائماً معها عداء في السابق وهو أمر طبيعي”. وأضاف: “أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، هي «مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعى»، الآن مجلسا السيادة والوزراء شريكان في خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل، ومتى ما قام المجلس التشريعي فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية”.