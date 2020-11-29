ضبط شبكة تهريب تتاجر بلاجئي حرب التيغراي

الخرطوم: محمد أزهري

ضبط شعبة مباحث العمليات الفيدرالية التابعة للتحقيقات الجنائية السودانية شبكة واسعة تنشط في عمليات الاتجار وتهريب لاجئي حرب التيغراي الذين هجروا مناطقهم ودخلوا البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش الفيدرالي وحكومة الإقليم.

وأسفر كمين محكم بكوبري سوبا في الخرطوم ،عن ضبط حافلة تقل 27 لاجئاً في طريقهم إلى العاصمة ومن ثم إلى إحدى دول الجوار ومنها إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوقفت المباحث الفيدرالية سائق الحافلة وكشفت التحقيقات عن أن لديه سوابق في عمليات تهريب البشر، ويعمل ضمن شبكة بينها أجانب وسودانيون.

وقال مصدر لـ (السوداني) إن شعبة المباحث الفيدرالية الخرطوم قد رصدت نشاط الشبكة في استغلال لاجئي حرب التيغراي الفارين من مناطقهم بإستدراجهم من منطقة القربة الحدودية بين القضارف ودولة إثيوبيا ومنها تأويهم داخل مخازن بمنطقة الحجر شمال البطانة، ومن ثم تهربهم إلى منطقة أبو صالح ومنها تهربهم إلى داخل ولاية الخرطوم عن طريق كوبري سوبا أو كوبري المنشية.

وأضاف المصدر أن الشبكة تأويهم في منازل ببعض أحياء العاصمة ريثما تهربهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية مقابل عائد مادي كبير.

وأكد المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً ضد الشبكة وسلمت الضحايا إلى إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.