رئيساً لحزب الأمة القومي فضل الله برمة ..جنرال في مواجهة طوفان السياسة

الخرطوم : وجدان طلحة

يترقب حزب الأمة القومي رئيسه المكلف اللواء فضل الله برمه ناصر ليقول أول كلماته حول المسؤولية التي تولاها بعد رحيل رئيسه الصادق المهدي .. عرف عن فضل الله برمة التعبير بصوت منخفض ، ويتمتع بأذن العسكريين القادرة على التقاط ، بوادر التكتل والانفجارات ، غادر المؤسسة العسكرية ، ودخل لميدان السياسة بتأهيل وتجارب لاتخطئها العين، فملامح سيرته الذاتية تقول إنه مطلع وكتوم ، ظل ينجز التكليفات الحزبية بمرجعية الضبط والربط. وظل يحتفظ ببصمته كجنرال قادر على الالتفاف وانزال المفاجآت والتحرك بروية التمشيط والارتكاز.

التجديد والقيادة

يمثل تولى اللواء فضل الله برمة ناصر، لمنصب رئيس حزب الامة، اختباراً صعباً للحزب والرجل، باعتقاد العديد من المراقبين، لجهة أنه سيخلف الإمام الصادق الذي بخلاف كونه سياسياً برع في حقل الفكر والاجتهاد الديني، وكان صاحب كاريزما سياسية منحته القدرة على إدارة الحزب والتمدد، أما من ناحية الحزب، يرى آخرون أن قدامى الانقساميين قد لا يرحبون بقيادة الرجل، رغم أن اختياره لقيادة الحزب تمثل نقطة تحول جوهرية لرجل أعتلى رئاسة الحزب من خارج آل المهدي وأسرة الإمام الصادق.

لوائح الحزب

الراحل الصادق المهدي ظل يردد أنه لن يكون رئيساً لحزب الأمة القومي، ويؤكد أن حزبه به قيادات مؤهلة لرئاسته، وسبق أن صرح بأنه لن يكون رئيساً في المؤتمر العام الثامن الذي بدأت التحضيرات له بعقد ورش وندوات، لكن توفي الصادق قبل أن يرى من الذي خلفه في المنصب .

مراقبون كانوا يشيرون إلى أن بعض رؤساء الأحزاب يجلسون على مقعد رئيس الحزب لسنين طويلة، واعتبروا أن هذا الأمر بعيداً عن الديمقراطية، فيما برر آخرون الخطوة بأن مثل أولئك الرؤساء موجودون لأن قواعدهم تريد ذلك.

عضو حزب الأمة القومي عروة الصادق أكد في حديثه لـ(السوداني) أن حزبه من الأحزاب الكبيرة وله مؤسسات ، وعلى مستوى الرئاسة يوجد الرئيس ونوابه الخمسة، والامانة العامة والمكتب السياسي والهيئة المركزية .

عروة اشار الى ان دستور الحزب ينص على انه اذا غاب الرئيس سيخلفه نائبه، وبالتالي فإن اللواء فضل الله برمة هو الرئيس المكلف، لافتا الى ان بقية المؤسسات والاجهزة لا تغيير فيها وستستمر وستسعى لانعقاد مؤتمر عام ، مشيرا الى ان المرحوم الصادق المهدي كان يحضر الى عقد المؤتمر العام الثامن، وتم عقد ورش تنظيمية وتعبوية وكان يمهد لانتقال القيادة ، لافتا الى ان المؤتمرات العامة للحزب تعقد عادة بعد الزراعة ، وربما كان سيتم عقدها في إبريل.

وقال ” لان الصادق المهدي كان الامام كان يصرح بأنه لن يكون رئيسا وعلى الحزب ان ينتخب رئيسا جديدا في المؤتمر الثامن، ظللنا نبرز بعض القيادات، قاطعا ان مؤسسة الرئاسة زاخرة ويمكن ان يأتي رئيس جديد في المؤتمر العام ، واضاف : ان الامام كان يقوم بمهام كثيرة في الحزب والحرية والتغيير وغيرها، واآن ستتوزع المهام لعدد من قيادات الحزب.

برمه مؤهل

سياسيون اشاروا الى ان رئيس حزب الامة المكلف اللواء فضل الله برمة ستنتقل اليه الملفات، وستنتظر قواعد حزبه كيف سيمضي خاصة وانه خلف شخصية لها كاريزما، وسيراقب الذين خارج الحزب اداءه وما الذي سيحدثه في الحزب، وربما يتم ترشيحه في الانتخابات القادمة رئيسا للبلاد، ولن تعارض القاعدة لانه يحظى بتقديرهم، كما انه مقرب من المرحوم الصادق المهدي.

تقول نائب الامين العام لحزب الامة حليمة البشير إن اللواء فضل الله برمه كان رفيقا للامام وتدرج في مؤسسات الحزب وخاض معه في العمل السياسي وتؤكد أن الإمام يثق فيه وله علاقة متميزة معه . وتؤكد توليه المنصب وفقاً للوائح التنظيمية للحزب والتي تشير الى انه في حال غياب الرئيس لاسباب المرض اوالوفاة فإن نائبه سيكون الرئيس ، واضافت : برمة مؤهل لقيادة الحزب وارتقى بالتراتيبية التنظيمية ، ولم يأت نائب للحزب لانه تربطه علاقة مميزة بالمرحوم الصادق المهدي ، مشيرة الى ان برمه سيكون الرئيس الى حين عقد المؤتمر العام القادم .

تحول ديمقراطي

المحلل السياسي عبده مختار اعتبر ان تولي فضل الله برمة لرئاسة الحزب نقله للحزب الكبير، وقال نتوقع ان يكون بداية للتأسيس لمرحلة جديدة لحزب الامة القومي الذي يتمتع بعضوية كبيرة، وله تاريخ، واضاف : الحزب كان ينقصه عدم تجديد القيادة وعدم تطبيق الديمقراطية بصورة كاملة داخلة.

مختار قال نتمنى أن تكون هذه خطوة نحو تحول ديمقراطي للحزب واستعادة بنائه على أسس جديدة مستقوية بجماهيره لينطلق في مرحلة يتم فيها تحديث للحزب ليواكب العصر، مشيراً إلى ضرورة اأن يعقد الحزب مؤتمره العام لانتخاب رئيسه.