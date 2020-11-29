هزم الأوغندي بهدف الشعلة الهلال يبدأ مشواره الإفريقي بانتصار مهم خارج ملعبه

الخرطوم : كمبالا : السوداني

حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال أفضل نتيجة يمكن أن يعود بها فريق من خارج ملعبه، حينما حقق الأزرق الفوز على حساب مضيفه فايبرز اليوغندي بهدف دون مقابل حمل توقيع المهاجم وليد الشعلة عند الدقيقة (27) من شوط اللعب الأول، وذلك من خلال المباراة الأولى لهلال السودان في مستهل مشواره الإفريقي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا بمدينة كمبالا معقل فايبرز.

ولعب الجهاز الفني للهلال بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش بتشكيلة هجومية كاسحة معتمداً على طريقة 4/3/3 بالدفع بثلاثة مهاجمين في المقدمة الهجومية بقيادة المحترف فيني كومبي وعيد مقدم ووليد الشعلة وهو ما أجبر خصمه على التراجع لحماية مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى حارس الهلال أبوعشرين الذي لعب بثبات كبير، هذا فضلاً عن التألق الكبير للاعبي الأزرق بقيادة ثنائي عمق الدفاع الطيب وواتارا واللذين لاعبا بفدائية وقدما ثنائية مميزة، هذا بالإضافة إلى عيد مقدم الذي صنع الفارق بفضل سرعته الكبيرة.

وقدم الهلال مباراة رفيعة المستوى وأداءً متوازناً بفضل الثقة الكبيرة التي لعبت بها عناصر الأزرق الذي وضع قدماً في الدور المقبل من المنافسة في انتظار لقاء الإياب الذي سيكون في إستاد الهلال عصر الأحد المقبل.

وستعود بعثة الهلال ظهر اليوم من العاصمة اليوغندية كمبالا وسيرتاح الفريق لمدة (٢٤) ساعة فقط قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق اعتباراً من يوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الإياب.