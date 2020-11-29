المريخ في مهمة صعبة أمام اوتوهو الكنغولي

يخوض فريق المريخ عصر اليوم تحديا صعبا للغاية أمام مضيفه فريق اوتوهو الكنغولي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وتكمن صعوبة المواجهة بالنسبة للمريخ في كون ان الخصم اكمل تدريباته لمواجهة اليوم بصورة نموذجية من خلال معسكر ناجح في جنوب إفريقيا.

بينما اكتفى نادي المريخ بتدريبات محلية وتجربة إعدادية وحيدة أمام الأمل عطبرة، وقد وصلت بعثة الأحمر لمعقل الفريق الكنغولي امس الأول واكمل الفريق الذي يقوده الفرنسي قوميز تدريباته التحضيرية امس بالتدرب على ملعب المباراة حيث اطمأن الجهاز الفني على جاهزية التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم بقيادة أمير كمال والتش والسماني الصاوي وغيرهم، وسيبحث المريخ عن الخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة.