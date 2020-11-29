هلال الابيض يتدرب صباحا بفرع الرياضة العسكري

تواصلت تدريبات فريق الكرة بنادي الهلال الابيض حيث عقد الفريق حصة تدريبية ساخنة على ملعب فرع الرياضة العسكري صباح امس السبت استمرت لمدة ساعتين واشتملت على الشق البدني بعد نجح مجلس الادارة في اقناع الدكتور مصطفى كرم الله في مواصلة عمله رفقة ازرق شيكان لياتي المران حماسيا وسط روح معنوية عالية من قبل اللاعبين كذلك سينضم للفريق الخبير ياسر كجيك مدرب الحراس المعروف والمحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ومدرب حراس الهلال العاصمي السابق قادما من مدينة سنار بعد ان شهد زواج كريمة شقيقه ويتواصل إعداد الفريق حيث يؤدي مرانا صباح الاحد بملعب فرع الرياضة العسكري علي ان يخوض اولي تجاربه الاعدادية عصر الغد امام نادي الامل عطبرة.