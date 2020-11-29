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مقدمةً واجب العزاء في رحيل الإمام الصادق المهدي بعثة جنوب السودان تزور مقر منتخب السودان بفندق CITY LINK بأروشا التنزانية

الرياضة
By alsudani 0

 

في لفتة رائعة قامت رئاسة بعثة منتخب جنوب السودان المشارك في منافسة سيكافا تحت ٢٠ سنة.. قامت بتسجيل زيارة ظهر أمس لمقر أشقائهم بالمنتخب السوداني بفندق CITY Link ، تقدم البعثة الأستاذ مجوك مكور و الأستاذ عماد عباس و الكوتش كابتن سايمون لاعب المريخ السابق ، و كان في إستقبالهم مرحباً بمقدمهم الأستاذ مامون بشارة ناصر رئيس بعثة المنتخب السوداني و الأستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات و الدكتور وائل يحيى طبيب المنتخبات الوطنية. هذا و قدمت البعثة العزاء في رحيل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق و زعيم حزب الأمة ، و كان للزيارة صدىً طيباً ، و لاقت ترحاباً كبيراً لما لها من وقعٍ عميق و أثرٍ بالغ في توطيد أواصل العلاقة الحميمة بين الإخوة في البلدين ، هذا و أشادت بعثة السودان بالمنتخب الجنوب سوداني و تقدمت بالتهنئة لرئاسة البعثة الجنوب سودانية على التأهل المستحق لدور نصف النهائي ، و تمنت لها التوفيق و السداد في مشوار البطولة.

alsudani
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