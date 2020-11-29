الاتحاد يهنئ الهلال ويتمنى التوفيق للمريخ

يتقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفسير كمال شداد ونوابه وأعضاء المجلس بالتهنئة إلى نادي الهلال العاصمي بمناسبة الفوز الذي حققه عصر أمس السبت، على فايبرس الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب سانت ماري في العاصمة الأوغندية (كمبالا) ، وسجل وليد الشعلة هدف الهلال في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ويتمنى الاتحاد التوفيق لنادي المريخ العاصمي في مواجهته عصر اليوم الأحد، عندما يحل بضيافة اتوهو الكونغولي في معقله بمدينة اوندو في ذات الدور من منافسة الأندية الافريقية أبطال الدوري.. وكان الاتحاد قد اوفد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لترؤس بعثتي فريقي القمة؛ حيث رافق الأستاذ الدخيري فضيل بعثة الهلال، ويتواجد الأستاذ بدرالدين المبارك مع بعثة نادي المريخ.